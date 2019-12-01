Congreso del Estado de Michoacán toma protesta a sindica y dos regidores del municipio de Chavinda

Congreso del Estado de Michoacán toma protesta a sindica y dos regidores del municipio de Chavinda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 19:33:57
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Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- El Pleno de la 76 Legislatura tomó protesta a Luz Cazares Cruz, Héctor Bautista y Gerardo Viera, como sindica y regidores, respectivamente del ayuntamiento de Chavinda, Michoacán, para concluir el periodo constitucional 2024-2027.

En sesión extraordinaria, las y los legisladores luego de aprobar los dictámenes elaborados por la Comisión de Gobernación tomaron protesta a la ciudadana Luz Adriana Cazares Cruz, como Síndica Municipal del Ayuntamiento de Chavinda, Michoacán por lo que resta de dicho periodo constitucional, toda vez que cumple con los requisitos de elegibilidad.

Asimismo, a propuesta del Coordinador Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Manríquez González, se designó al ciudadano Héctor Bautista Ortiz y al ciudadano Gerardo Viera Rodríguez, como regidores del Ayuntamiento de Chavinda, Michoacán, para concluir el periodo 2024-2027.

Lo anterior, luego que el ayuntamiento de Chavinda, a través de su presidente municipal, Armando Pérez, informara al Congreso del Estado la ausencia por tiempo indefinido de Ana Laura Covarrubias, síndica municipal propietaria; Paulo Alejandre Cárdenas y Jesús Vega Ayala, regidores propietarios, ya que fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de sustancias con fines de comercio, así como por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, los suplentes de los cargos de sindica y regidores, Andrea Guadalupe García Ruíz, Sandra Sánchez Maravilla y Luis Fernando Alejandre Ramírez, respectivamente, manifestaron de manera expresa, libre e inequívoca su negativa a aceptar el cargo, rehusándose a rendir la protesta de ley correspondiente.

Es importante señalar, que las figuras del Síndico y Regidor son, por demás, importantes ya que cuentan, entre otras facultades, la de asistir con derecho a voz y voto a las sesiones, desempeñar comisiones que le sean encomendadas, vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales por parte del Ayuntamiento.

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