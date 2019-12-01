Congreso del Estado de Michoacán busca regular los rastros municipales

Congreso del Estado de Michoacán busca regular los rastros municipales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 15:13:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó una reforma al artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo con la finalidad de establecer la obligación de la Comisión de Salud de vigilar que los rastros municipales funcionen conforme a las normas y disposiciones zoosanitarias aplicables. 

A propuesta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, sobre la iniciativa presentada por el Diputado J. Reyes Galindo Pedraza, se determinó que, con la modificación, se mantiene el objetivo central de reforzar la seguridad alimentaria y la salud pública.

Al mismo tiempo, se dota a los ayuntamientos de un marco más claro, preciso y aplicable, que asegura la observancia de los estándares zoosanitarios.

En las consideraciones del Dictamen, se definió que los rastros municipales juegan un papel fundamental en la cadena de suministro alimentario, al ser el principal centro de distribución de los alimentos de origen animal de los productos cárnicos y sus derivados. 

El Legislador Reyes Galindo, en su Exposición de Motivos explicó que, en muchos municipios de Michoacán, las condiciones actuales de los rastros municipales presentan serias deficiencias. 

“El manejo de estas instalaciones, en ocasiones, carece del rigor técnico y profesional exigido por la legislación vigente y las necesidades crecientes de nuestras comunidades”, precisó. 

Agregó que esta falta de supervisión especializada ha derivado en prácticas inadecuadas que comprometen la inocuidad de los alimentos, ponen en riesgo el cumplimiento normativo y, en casos graves, la seguridad sanitaria de la población.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a presunto multihomicida en Morelia, Michoacán
Arriba García Harfuch a Uruapan, Michoacán
Aseguran más de 74 mil litros de huachicol durante operativos en Coahuila y Jalisco
Confirma la FGE, no hubo muertos tras accidente de Panindícuaro, Michoacán; hay dos heridos graves 
Más información de la categoria
Aprehenden a presunto multihomicida en Morelia, Michoacán
Godoy, Bojórquez y Zarza componen terna femenina para encabezar la FGR; Ernestina la favorita
Lo matan frente a su hijo en Puebla; se habría tratado de un ajuste de cuentas
Agricultores retoman casetas en 7 estados; protestan contra Ley de Aguas
Comentarios