Congreso de Querétaro sin dictamen para reformar al Poder Judicial: Guillermo Vega

Querétaro, Querétaro, a 13 de marzo de 2025.- A un día de que concluya el periodo (180 días) para aplicar los cambios al Poder Judicial, Querétaro aún no tiene dictamen, reconoció Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Querétaro, sin embargo, lo que ya se tiene definido son algunos de los puntos que habrán de incluirse en este documento.

“Si nos pasaremos de los 180 días, sin embargo, no hay una sanción establecida, pero me parece que nuestro compromiso es tenerla a la brevedad, mi pronóstico es tenerla en este mes de marzo a más tardar el 29 o 30 cuando se presente al Pleno y que podamos, todos los partidos, porque eso es lo que se pretende con este dictamen, estar de acuerdo y buscar la unanimidad en términos de esta reforma a la Constitución”.

Refirió que una vez que se sienten las bases, el segundo paso que reformar las leyes secundarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de la Ley Electoral del Estado que es quine regula las elecciones.

Aclaró que entre los puntos que se incluirán en el dictamen de reforma es que en Querétaro no habrá tómbola judicial, es decir, se realizará una evaluación y se calificará el desempeño de los interesados, la elección será en 2027 y en 2025 como se proponía, no reducirá el número de magistrados y se conformarán verdaderas leyes secundarias.

“Lo que va a contener el dictamen de la reforma constitucional es definir cuáles jueces y magistrados van a elección ciudadana por voto abierto, se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, se crea el Consejo de Administración que sustituye el Consejo de la Judicatura, se eliminan los fondos y fideicomisos que en el caso de Querétaro no los hay, pero la reforma es federal lo establece”.

También dijo, se deja patente para los trabajadores del Poder Judicial de todo lo que tiene que ver con la carrera profesional y la desaparición del Consejo de la Judicatura Estatal.

Aseguró que los estados sin descartar Querétaro van a aprender mucho de la elección que se realice en 2025, la cual augura que saldrá mal.

“Yo auguro que salga mal, pero auguro que va a ser un reto muy fuerte tanto para las instituciones electorales como para los ciudadanos y me parece que podemos tomar mucho dese experiencia del 25 para buscar prevenirlo en el 27”.

Tras reconocer que esta reforma no era necesaria, Vega Guerrero aclaró que no está de acuerdo en la reducción de 13 a 11 magistrados debido a la carga de trabajo que estos mantienen, sin embargo, consideró que no deben ganar más que el gobernador.

Enfatizó en que no habrá elecciones en 2025 porque no hay presupuesto y lo que es más importante, no hay tiempo para hacerlas pues hacer las cosas con prisa no es lo correcto.

Para garantizar que la reforma al Poder Judicial tenga efecto en toda la República, los congresos de los estados tendrán un plazo de 180 días naturales, entre el lunes 16 de septiembre de 2024 y el sábado 22 de marzo de 2025, para adecuar sus constituciones estatales y sus leyes secundarias en cada entidad del país, a las nuevas disposiciones constitucionales, fecha que vence este el 14 del mes en curso.