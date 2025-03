Congreso de Querétaro discutirá la elección de la Mesa Directiva: Tovar Saavedra

Querétaro, Querétaro, a 28 de marzo de 2025.- Tras una reunión que sostuvieron hoy los integrantes de la Mesa Directiva, se acordó llevar a consideración del Pleno una iniciativa de ley del diputado Homero Barrera Macdonald y la elección de la Mesa Directiva, afirmó la diputada del Partido de Morena Andrea Tovar Saavedra, presidenta de la Mesa Directiva saliente.



“Serán las y los coordinadores de las fracciones y grupos parlamentarios los que se tendrán que poner a consideración el acuerdo en torno esta renovación, yo como presidenta de la Mesa, cumplo con mi responsabilidad que es llamar a Pleno antes de que termine mi periodo el cual fenece el primero de abril”.



Sobre su trabajo al frente de esta encomienda, Tovar Saavedra consideró que mucho se ha dicho y hay muchas cosas que no se entienden de los procesos legislativos y de los procesos que marcan la Ley Orgánica, pero creo que al final de cuentas se sacaron los temas.



“Hubo productividad en esta Mesa Directiva a pesar de que la gente diga que no, creo que no conocieron a las otras legislaturas, entonces ha habido productividad, han salido los asuntos los temas de los diputados de Morena, cosa que antes no se hacía, eran mínimos los asuntos que se dictaminaban del Grupo Parlamentario de Morena y eso contribuye a que haya diálogo y sea un trabajo institucional porque hoy debemos tener un trabajo institucional”.



Reconoció que estar al frente de este organismo no es una labor fácil porque representas a los 25 diputados y no solo a los legisladores del partido al que se pertenece, realmente no es sencillo porque hay grupos que se contraponen todo el tiempo.



Llamó a sus homólogos a que tengan apertura al diálogo y a que sean políticos de altura pues, al final de cuentas, hay cosas que se pueden resolver sin tener que hacerlo público o mediático, hay posturas que no se pueden cambiar y no se van a cambiar, pero hay cosas que sí y se pueden ahorrar y evitar señalamientos, calumnias, difamaciones y descalificaciones el que afirma está obligado a probar.