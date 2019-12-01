Congreso de Michoacán firma convenio con el IEM y CEDH para realizar consulta pública

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2026.- El Congreso del Estado signó un convenio de colaboración con el Instituto Electoral de Michoacán y la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Ejecutivo del Estado, que permitirá desarrollar la Consulta relativa a las medidas legislativas, a los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanos y Personas con Discapacidad, en materia de educación indígena y educación inclusiva.

Como parte de las acciones para dar cumplimiento a las sentencias de acción de inconstitucionalidad 168/2020 y su acumulada 177/2020, así como a la 84/2024, este miércoles la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Consulta Pública para la Reforma a la Ley de Educación se reunió con las comisiones de Educación; Derechos Humanos; Derechos Indígenas y Afromexicanos; Gobernación; Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales; y de Justicia para aprobar el protocolo para la consulta.

El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona reconoció la labor tanto de la Comisión Especial, como de las distintas comisiones de dictamen vinculadas, así como al Instituto Electoral de Michoacán y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para establecer la ruta de la consulta, que permitirá tomar en cuenta la voz de quienes por muchos años no han sido atendidos oportunamente.

La presidenta de la Comisión Especial, Eréndira Isauro señaló que el Congreso de Michoacán por primera vez realizará dicho ejercicio democrático, dejando un legado importante, como referente para las consultas de toda medida legislativa, que afecte a los sectores históricamente olvidados.

En la reunión celebrada en el Salón de Recepciones del Poder Legislativo, la diputada, junto con los presentes, acordó que será el próximo 7 de diciembre cuando el Congreso del Estado lleve a cabo un ejercicio de participación y socialización del protocolo con las personas con discapacidad, incluidas la niñez y la adolescencia a través de las organizaciones que las representa, en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Por su parte, el diputado Alejandro Iván Arévalo Vera anticipó que en dicha consulta también podrá atenderse las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la impugnación que se realizó a diversas disposiciones de la Ley de Justicia Cívica, al considerarse que vulneraban, derechos humanos y principios constitucionales.

La Consejera Presidenta Provisional del IEM, Selene Lizbeth González dijo sentirse honrada de colaborar con el Congreso del Estado, porque ello implica que ven en su institución, una autoridad sólida, una autoridad fuerte, una autoridad en la que confían la realización de consultas tan trascendentes, que nunca habían sucedido en Michoacán.

Finalmente, Josué Alfonso Mejía Pineda y Yareni Karla Pérez Vega, Presidente y la Titular del Mecanismo de Monitoreo sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, de la CEDH señalaron que la importancia de la consulta en beneficio de las personas con discapacidad y las personas de los pueblos originarios.

“El Congreso del Estado tiene la tarea sumamente importante de rescatar a los 836 mil personas con discapacidad que existen en este estado, tomarlos en cuenta y verdaderamente mostrar que no son invisibles, que realmente son partícipes de la política pública que hay en el Estado de Michoacán”, resaltó Yareni Pérez.