Congreso de Michoacán designa a Grecia Itzel Quiroz García como presidenta sustituta de Uruapan

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre de 2025.- Con 38 votos a favor, las y los diputados de la 76 Legislatura, designaron y tomaron protesta a la ciudadana Grecia Itzel Quiroz García como Presidenta Municipal Sustituta del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, por el periodo constitucional 2024-2027.

La Comisión de Gobernación fue la encargada de dictaminar luego de recibir la propuesta hecha por el Diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, esto una vez que Arturo Ramírez, secretario del Ayuntamiento notificara de manera oficial la ausencia definitiva de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Presidente Municipal de Uruapan.

Al hacer uso de la voz, el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, luego de pedir un minuto de aplausos para reconocer la vida y trabajo de Carlos Manzo, señaló que esta dicha decisión se tomó para dar gobernabilidad y continuidad al trabajo hasta ahora realizado por el Presidente municipal independiente, siempre pensando en los intereses colectivos.

Por su parte, el diputado Guillermo Valencia, desde la máxima tribuna del Estado destacó el legado histórico que dejó Carlos Manzo, quien a decir del legislador, luchó igual que él, por el pueblo michoacano para que tuviera un mejor Estado.

Es así que, después de tomar protesta como Presidente Sustituta del municipio de Uruapan, Grecia Quiroz García, manifestó que asumía dicho compromiso “con pasos firmes, siguiendo los pasos de su esposo, con la frente en alto siguiendo con la lucha social que él encabezaba con el fin de alcanzar un mejor Uruapan, un mejor Michoacán y un mejor México”, dijo.