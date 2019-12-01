Congreso de CDMX pide aumento presupuestal del 27.19%; recibiría 2.1 mil mdp

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 08:57:08

Ciudad de México, a 26 de noviembre 2025.- La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México recibió y aprobó un acuerdo que contiene el anteproyecto de presupuesto de egresos para el Poder Legislativo de 2026, en el cual se propone un incremento de 27.19% respecto al año anterior, para alcanzar 2 mil 164 millones 344 mil 281 pesos.

El anteproyecto, el cual fue elaborado por el Departamento de Tesorería y aprobado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), fue enviado a comisiones para su análisis.

En el desglose presupuestario se detalló que el 66.9%, es decir, mil 448 millones de pesos, se canalizará al pago de salarios; 19.6%, equivalente a 424 millones de pesos serán para transferencias, subsidios y otras ayudas, y 9.6%, 208 millones de pesos, para servicios generales.

Asimismo, se indicó que los recursos restantes se distribuirán en 2.1%, 44 millones de pesos, para materiales y suministros, y 1.8%, 39 millones de pesos, para bienes muebles e inmuebles.

El documento justifica la propuesta en función de las “necesidades económicas” del Congreso, buscando fortalecer el trabajo legislativo de grupos parlamentarios, comisiones y comités.