Confirman muerte de uno de los cinco lesionados tras volcadura de pipa en Tijuana; familiares de los lesionados indican que non tenido ningún apoyo por parte de la empresa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 20:44:22
Tijuana, Baja California, a 19 de septiembre de 2025.- La tarde del jueves en la Vía Rápida Oriente, en Tijuana, se registró la volcadura de una pipa de la empresa Gaz Silza, en la cual resultaron al menos 5 personas lesionadas. El día de hoy, el Hospital de la Cruz Roja donde se encuentran siendo atendidos, confirmó el deceso de una  de las 5 personas lesionadas tras el accidente.

Hasta el momento, la empresa de gas no ha tenido ningún acercamiento con las víctimas o con los familiares de los mismos, asegurando, que no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de la empresa.

Familiares se reunieron fuera del hospital referido, esto con el objetivo de exigirle a la empresa un apoyo económico, denunciando que no han tenido ni apoyo de la empresa, o de las aseguradoras de la misma.

Sobre los familiares de la persona fallecida, se informó que fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar el trámite pertinente. Los familiares aseguraron, que hasta el momento no han recibido información alguna sobre el estado del expediente ni la liberación del cuerpo de su familiar.

