Confirma Mario Aguilar que la empresa de seguridad privada del establecimiento Könor Night Club, no forma parte de la Unión de Empresas de Seguridad Privada de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 21 de enero de 2026.- La empresa de seguridad privada del establecimiento Könor Night Club en donde falleció un hombre no forma parte de la Unión de Empresas de Seguridad Privada de Querétaro por lo que es importante que se tomen cartas en el asunto, para que esos centros de esparcimiento sean espacios seguros para los clientes y habitantes, reconoció Mario Aguilar Becerril, presidente de la unión en mención.

“Es preocupante que nuestras familias, hijos o amigos asistan a divertirse sin contar con espacios seguros. Es necesario que se tomen cartas en el asunto para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos queretanos”.

Esto, luego de que, un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de fraude fue asesinado a balazos dentro del baño del bar Könor Night Club que se ubica en la colonia San Pablo, luego de que se registró un altercado con otros asistentes, quienes lograron darse a la fuga a bordo de un auto sin que hayan sido detenidos.

Aguilar Becerril informó que actualmente existen alrededor de 234 empresas de seguridad con permiso vigente en el estado, de las cuales 84 están afiliadas a la Unión de Empresas de Seguridad Privada de Querétaro. Estas compañías cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ofrecen a su personal las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo.

Subrayó que, aunque hay solicitudes para integrarse a la unión, no todas son aceptadas debido a que algunas empresas no cumplen con la normatividad laboral.

Además, advirtió que entre 30 y 34 compañías operan sin permisos vigentes, ofreciendo servicios principalmente en fraccionamientos y condominios, donde no se les exige facturación ni el cumplimiento de las leyes aplicables.

Llamó a las autoridades municipales y estatales a reforzar la vigilancia y garantizar que los centros de entretenimiento cuenten con seguridad privada autorizada, con el fin de preservar la tranquilidad y bienestar de los habitantes de Querétaro.