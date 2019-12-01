Confirma Georgina Guzmán que en próximos días se reunirán integrantes del Congreso de Querétaro con actores políticos y judiciales para revisión de la Reforma Judicial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 16:12:49

Querétaro, Querétaro, a 21 de enero de 2026.- Será en los próximos días cuando los integrantes del Congreso de Querétaro se reúnan con distintos actores políticos y judiciales, como parte de la ruta hacia la reforma judicial, confirmó Georgina Guzmán Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local.

Detalló que el 23 de enero se realizará la sesión solemne en la que Javier Rascado, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro y posteriormente ese mismo día se celebrará la sesión ordinaria.

Destacó que se han sostenido mesas de trabajo con Braulio Guerra Urbiola, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con el objetivo de avanzar en acuerdos que permitan fortalecer la reforma judicial.

Reconoció que la incorporación de herramientas de inteligencia artificial podría agilizar procesos en el Poder Judicial, aunque aclaró que el tema aún no ha sido discutido a fondo.

Detalló que existe plena disposición de la Mesa Directiva para trabajar en conjunto y alcanzar consensos. “Por parte de nosotros, la Cuarta Transformación, hay total disponibilidad para sacar adelante los temas”.

En cuanto a la conformación de comisiones, adelantó que habrá modificaciones, ya que algunos legisladores han solicitado espacios específicos. Entre ellos, la diputada Teresita Calzada Rovisora, quien busca una comisión única para el tema de sinergia, y la diputada Perlita, que propuso una comisión para la llamada Ley Oli.

Subrayó que estas solicitudes no retrasarán los trabajos legislativos, pues serán aprobadas en la Mesa Directiva y se acoplarán a las tareas ya en curso.

Finalmente, informó que este 22 de enero se sostendrá una reunión con el fiscal y los 25 diputados locales para abordar el tema de la elección, en el marco de los compromisos asumidos por la actual administración legislativa.