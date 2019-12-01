Confirma Felifer Macías el retiro de 24 toneladas de cableado en desuso de la vía pública en el municipio de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 15:58:58

Querétaro, Querétaro, a 5 de noviembre de 2025.- En coordinación con 14 empresas de telecomunicaciones, el municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Servicios Públicos retiró de la vía pública 24 toneladas de cableado en desuso, confirmó Felifer Macías Olvera, alcalde capitalino.

“Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo reducir riesgos en la movilidad, mejorar la imagen urbana y dar continuidad al Plan Orden que se implementa desde el día uno de mi administración”.

Dijo que durante el último operativo que se realizó en la Avenida Revolución, de calle 2 de Abril a Av. Poesía, se retiraron 1.8 toneladas de cableado en desuso.

Recordó que la meta es retirar 25 toneladas de cableado antes de que finalice 2025; con los avances actuales, se ha alcanzado el 96 por ciento del objetivo, por lo que se prevé superar la meta fijada.

“Hasta el momento, se han intervenido 15 vialidades, entre ellas avenida Tecnológico, Zaragoza, Constituyentes, Calzada de Los Arcos, Bulevard Bernardo Quintana, Avenida de la Luz, Ezequiel Montes, Avenida Cerro del Sombrerete, Corregidora Norte, del Parque, Belén, Universidad, Colinas del Cimatario, Pie de la Cuesta y Revolución”.

En estas acciones, refirió, participan las empresas Telmex, Flo Networks, AT&T, Izzi, Axtel, Total Play, UC Telecom, Inpro Telecom, Quattrocom, Blztelco, Mega, Tv Rey, IENTC y Even Telecom, mientras que, por parte del municipio, colaboran, bajo la organización de la Secretaría de Movilidad: la Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil; y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

“Es así que Querétaro avanza hacia una ciudad más ordenada, segura y con una mejor calidad de vida para todas y todos”.