Confía Querétaro en que fin de semana largo deje derrama superior a los 250 mdp

Confía Querétaro en que fin de semana largo deje derrama superior a los 250 mdp
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 18:57:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 11 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Turismo del Estado confió en que este fin de semana largo por motivo del Aniversario de la Revolución Mexicana y el Buen Fin, Querétaro obtenga una derrama económica de entre 250 y 260 millones de pesos, pues hasta el momento se contabiliza una ocupación hotelera entre el 55 y el 60 por ciento confirmó la titular de la dependencia Adriana Vega Vázquez Mellado.

Las expectativas, dijo, son congregar a 90 mil turistas hospedados en establecimientos formales, sumados a una afluencia superior a los 180 mil excursionistas provenientes principalmente de los estados vecinos del Bajío y del Valle de México.

"Que es puente, ¿qué tal? Estamos felices... Tengo una llegada de 90 mil turistas hospedados y más de 180 mil excursionistas. Una ocupación hotelera de entre el 55 y el 60 por ciento y una derrama económica que se estima entre 250 y 260 millones de pesos. Acuérdense que la gente viene a gastar, y eso nos emociona a todos".

Aclaró que más allá de los buenos indicadores financieros, la Sectur confía en que habrá saldo blanco en los establecimientos comerciales, hoteleros y restauranteros del estado, sin incidentes oficiales que alteraran el orden o la actividad turística.

Detalló que, para blindar la experiencia de los visitantes, especialmente en zonas de alta concentración como el Centro Histórico y las rutas vitivinícolas, se implementará un despliegue operativo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. 

“Este dispositivo incluye rondas permanentes a pie y patrullajes en cuadros históricos y centros de alta concurrencia y unidades de supervisión dispuestas en tramos carreteros y caminos rurales para atender de manera oportuna incidencias menores, fallas mecánicas o brindar orientación a viajeros extraviados”.

Finalmente refirió que, gracias a la sinergia entre cámaras restauranteras, prestadores de servicios y corporaciones de seguridad, Querétaro se consolida como un destino confiable y entrañable, demostrando que cada fin de semana largo es una oportunidad redituable para la economía local.

Más información de la categoria
Policía Morelia lo detiene por faltas de tránsito en la colonia Isaac Arriaga; traía moto robada
Se incendia una vivienda presuntamente abandonada en Celaya, Guanajuato
Atentan contra alcalde de Contepec, Michoacán: Ya había denunciado dos ataques anteriores
Albañil queda grave tras recibir descarga eléctrica y caer de un segundo piso en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Atentan contra alcalde de Contepec, Michoacán: Ya había denunciado dos ataques anteriores
Decomisan 35 toneladas de precursores químicos en Sinaloa; hay 3 detenidos
Detienen a "Beto Leyva" en Tijuana, señalado como traficante de personas; es buscado por EEUU
Líder de "Los Rs", célula de Jalisco con operaciones en Michoacán, obtiene amparo contra extradición a EEUU