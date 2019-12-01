Confía Querétaro en que fin de semana largo deje derrama superior a los 250 mdp

Querétaro, Querétaro, a 11 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Turismo del Estado confió en que este fin de semana largo por motivo del Aniversario de la Revolución Mexicana y el Buen Fin, Querétaro obtenga una derrama económica de entre 250 y 260 millones de pesos, pues hasta el momento se contabiliza una ocupación hotelera entre el 55 y el 60 por ciento confirmó la titular de la dependencia Adriana Vega Vázquez Mellado.

Las expectativas, dijo, son congregar a 90 mil turistas hospedados en establecimientos formales, sumados a una afluencia superior a los 180 mil excursionistas provenientes principalmente de los estados vecinos del Bajío y del Valle de México.

"Que es puente, ¿qué tal? Estamos felices... Tengo una llegada de 90 mil turistas hospedados y más de 180 mil excursionistas. Una ocupación hotelera de entre el 55 y el 60 por ciento y una derrama económica que se estima entre 250 y 260 millones de pesos. Acuérdense que la gente viene a gastar, y eso nos emociona a todos".

Aclaró que más allá de los buenos indicadores financieros, la Sectur confía en que habrá saldo blanco en los establecimientos comerciales, hoteleros y restauranteros del estado, sin incidentes oficiales que alteraran el orden o la actividad turística.

Detalló que, para blindar la experiencia de los visitantes, especialmente en zonas de alta concentración como el Centro Histórico y las rutas vitivinícolas, se implementará un despliegue operativo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.

“Este dispositivo incluye rondas permanentes a pie y patrullajes en cuadros históricos y centros de alta concurrencia y unidades de supervisión dispuestas en tramos carreteros y caminos rurales para atender de manera oportuna incidencias menores, fallas mecánicas o brindar orientación a viajeros extraviados”.

Finalmente refirió que, gracias a la sinergia entre cámaras restauranteras, prestadores de servicios y corporaciones de seguridad, Querétaro se consolida como un destino confiable y entrañable, demostrando que cada fin de semana largo es una oportunidad redituable para la economía local.