Confía Gladyz Butanda en que Congreso aprobará desincorporaciones de Cecis y UMF del IMSS

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 20:32:50

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, expresó confianza en que el Congreso de Michoacán aprobará la desincorporación de cuatro predios para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construya tres Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) y una Unidad de Medicina Familiar (UMF) Plus.

Gladyz Butanda proyectó un escenario favorable en la votación de las y los diputados locales, quienes, dijo, ratificarán su compromiso con el bienestar del pueblo con contribuciones legislativas ligadas al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Confío en que las y los diputados se mostrarán sensibles ante la solicitud de desincorporación de predios para construir espacios de atención integral a las infancias y a la ciudadanía general”, subrayó.

Cabe mencionar que esta desincorporación de predios permitirá construir tres CECI en Morelia, Jacona y La Piedad, así como una UMF Plus en Lázaro Cárdenas, en beneficio de un importante sector poblacional que durante décadas se enfrentó a una atención médica y social deficiente.

En el caso específico de los CECI, éstos brindarán atención a más de 550 beneficiarias y beneficiarios: 250 en Morelia, 150 en Jacona y 150 más en La Piedad.