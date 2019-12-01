Condena Reyes Galindo atentado contra Carlos Manzo

Morelia, Mich., 1 de noviembre de 2025.-"De manera lamentable, una vez más nuestro estado ha sido blanco de un cobarde acto en el que el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo perdió la vida, así como otro funcionario de dicho municipio se encuentra herido", expresó Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán.

Ante estos hechos, el congresista condenó el atentado e hizo un llamado urgente a todas las instancias y órdenes de gobierno, a coordinarse para frenar la violencia que permea en algunas zonas de Michoacán.

Asimismo, se solidarizó con familiares y amigos del alcalde a quienes expresó sus condolencias; así como con todas y todos los michoacanos que han sufrido situaciones como esta, por lo que dijo confiar en que se hará justicia por parte de las autoridades.

"Estoy seguro que los buenos somos más, que las y los michoacanos que trabajamos día con día por un mejor futuro para nuestras familias, somos más y los que queremos avanzar de manera honesta, siempre seremos la mayoría y nos uniremos para evitar que sigan perdiendse vidas por ambiciones de unos cuantos, concluyó Reyes Galindo.