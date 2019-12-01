Condena PRI Michoacán asesinato del regidor de Indaparapeo, Adán Rodríguez Ávalos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 07:30:24

Morelia, Mich., a 29 de octubre de 2026.- En el PRI Michoacán condenamos enérgicamente el cobarde ataque armado en contra de Adán Rodríguez Ávalos, regidor priista de Desarrollo y Obras Públicas, Transparencia y Acceso a la Información Pública de Indaparapeo, quien fuera asesinado con su esposa en la comunidad de El Triunfo.

Al abandono presupuestal a los municipios, se suman los altos niveles de violencia e inseguridad en Michoacán y el resto del país que avanzan sin control, ante la inacción, e incluso, complicidad de los gobiernos.

Exigimos a las autoridades una investigación inmediata para que este asesinato no quede impune y se castigue a los responsables de tan atroz acontecimiento.

Nos solidarizamos con su familia, con sus seres queridos y con la militancia de este municipio vecino de la capital michoacana en estos momentos de profundo dolor.

¡Michoacán ya no aguanta y merecemos vivir sin miedo!