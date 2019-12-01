Condena GPPRD hechos de violencia ocurridos en Coahuayana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 07:09:17
Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, integrado por la Diputada local Brissa Arroyo, y los diputados Octavio Ocampo Córdova y Conrado Paz Torres, condenó los hechos violentos ocurridos en el municipio de Coahuayana y solicitó un minuto de silencio por las víctimas y en solidaridad con sus familias.

Al iniciarse este día la Sesión extraordinaria, la Congresista y Coordinadora del GPPRD, Brissa Arroyo fijó un posicionamiento en el que señaló: “Los hechos de violencia ocurridos en Coahuayana han golpeado nuevamente a nuestro estado. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas y expresamos nuestra total solidaridad con las familias afectadas”.

Lo sucedido en Coahuayana es el reflejo de la descomposición social que vive el país y demuestra la grave crisis de seguridad que vive Michoacán, lo cual no podemos normalizar.

“Condenamos enérgicamente estos actos y exigimos a los distintos órdenes de gobierno una respuesta firme, coordinada y eficaz”, expresó la Legisladora local a nombre del GPPRD.

Arroyo Martínez sostuvo que es necesario atender no solo las consecuencias de la violencia, sino también sus causas: la desigualdad, el abandono regional y la debilidad institucional.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), reiteramos el compromiso con la paz, la justicia y la defensa de la vida, porque Michoacán merece seguridad y vivir sin miedo.

Asimismo, el GPPRD mostró su solidaridad con el Presidente Municipal de Coahuayana, Andrés Aguilar Mendoza “Pay”,  a quien le expresaron su respaldo ante esta situación compleja que atraviesa el municipio.

