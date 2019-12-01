Condena gobernador de Querétaro el homicidio del alcalde Carlos Manzo: "El país necesita orden y paz"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 17:05:40

Querétaro, Querétaro, a 3 de noviembre de 2025.- Tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, el mandatario estatal y el alcalde capitalino; Mauricio Kuri González y Felifer Macías Olvera, manifestaron su indignación y coincidieron en que el país necesita orden y sobre todo paz.

A través de su cuenta de X @makugo, el mandatario estatal envío sus condolencias y señaló que el país necesita orden y paz.

“Con profunda indignación y tristeza, condeno el cobarde asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un hombre que defendió a su comunidad con honor y valentía. A su familia y al pueblo de Uruapan, mi solidaridad. Que se haga justicia y este crimen no quede impune: México necesita orden y paz”.

En medio de la celebración de Día de Muertos, el edil de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue asesinado a balazos durante la inauguración del Festival de Velas que se realizaba en el primer cuadro de la ciudad.

Mientras que Macías Olvera, también manifestó su rechazo a la violencia que prevalece no sólo en el municipio, sino en todo el país y exigió que “debe haber justicia” ante el crimen contras su homólogo en Uruapan.

“Condeno enérgicamente el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Debe haber justicia y pronto castigo a los responsables. Mi más sentido pésame a sus familiares, seres queridos y a toda la gente de Uruapan”.

De acuerdo con información oficial, el presidente municipal de Uruapan fue atacado durante la inauguración de la décimo octava edición del Festival de Velas. El hecho fue confirmado por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien informó que en el lugar también murió un presunto responsable y fueron detenidos otros dos sujetos.

“El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, perdió la vida tras un cobarde atentado. Condenamos enérgicamente los hechos, por los cuales ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida”.