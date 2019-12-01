Concretan Bedolla y RCO distribuidor vial en La Rinconada, acceso a Zamora

Zamora, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ratificó el compromiso para modernizar el acceso a Zamora, con un distribuidor vial en La Rinconada, con una inversión de 270 millones de pesos, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario firmó un nuevo título de concesión con el director de la empresa Red Carreteras de Occidente (RCO), Gonzalo Alcalde Rodríguez, para la renovación de 3.6 kilómetros de la carretera El Sauz-La Rinconada y la construcción de un distribuidor vial, obras que beneficiarán a los habitantes de Zamora, Ecuandureo, Jacona e Ixtlán.

Ramírez Bedolla manifestó que es fundamental atender las zonas productivas del estado, principalmente aquellas con alto potencial en temas como la agroexportación, para el traslado de personas y mercancías de manera rápida y segura; mientras se fortalece el esquema de seguridad en coordinación con el Gobierno federal.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que las obras arrancarán para el primer trimestre de 2026, para ofrecer una carretera libre de peaje. Destacó el beneficio que tendrán estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y del campus de la Universidad Michoacana.

Por su parte, el director general de la Red Carreteras de Occidente, Gonzalo Alcalde Rodríguez, destacó que no se trata de una obra aislada, sino que forma parte de un plan federal para contribuir al desarrollo de Michoacán y que la firma de este nuevo título de concesión es un ejemplo virtuoso de una colaboración público-privada efectiva.

Mientras que los representantes del sector empresarial de la región agradecieron al Gobierno de Michoacán y a la concesionaria RCO por la inversión para la ejecución de la obra que contribuirá al desarrollo y crecimiento económico de la zona.

Acompañaron al gobernador el alcalde de Zamora, Carlos Soto Delgado; el director de Desarrollo de Negocios, Pablo Silva Servín; Guillermo Valdés Medina de Grupo Merza; la notaria Rosa María Gutiérrez Cárdenas; el subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Humberto Villegas García; el director de Permisos Licencias y Concesiones de la SCOP, Hugo Enrique Luviano; así como representantes del sector empresarial de la región.