Concretan Bedolla y RCO distribuidor vial en La Rinconada, acceso a Zamora

Concretan Bedolla y RCO distribuidor vial en La Rinconada, acceso a Zamora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 17:22:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ratificó el compromiso para modernizar el acceso a Zamora, con un distribuidor vial en La Rinconada, con una inversión de 270 millones de pesos, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

El mandatario firmó un nuevo título de concesión con el director de la empresa Red Carreteras de Occidente (RCO), Gonzalo Alcalde Rodríguez, para la renovación de 3.6 kilómetros de la carretera El Sauz-La Rinconada y la construcción de un distribuidor vial, obras que beneficiarán a los habitantes de Zamora, Ecuandureo, Jacona e Ixtlán. 

Ramírez Bedolla manifestó que es fundamental atender las zonas productivas del estado, principalmente aquellas con alto potencial en temas como la agroexportación, para el traslado de personas y mercancías de manera rápida y segura; mientras se fortalece el esquema de seguridad en coordinación con el Gobierno federal. 

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que las obras arrancarán para el primer trimestre de 2026, para ofrecer una carretera libre de peaje. Destacó el beneficio que tendrán estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y del campus de la Universidad Michoacana. 

Por su parte, el director general de la Red Carreteras de Occidente, Gonzalo Alcalde Rodríguez, destacó que no se trata de una obra aislada, sino que forma parte de un plan federal para contribuir al desarrollo de Michoacán y que la firma de este nuevo título de concesión es un ejemplo virtuoso de una colaboración público-privada efectiva. 

Mientras que los representantes del sector empresarial de la región agradecieron al Gobierno de Michoacán y a la concesionaria RCO por la inversión para la ejecución de la obra que contribuirá al desarrollo y crecimiento económico de la zona. 

Acompañaron al gobernador el alcalde de Zamora, Carlos Soto Delgado; el director de Desarrollo de Negocios, Pablo Silva Servín; Guillermo Valdés Medina de Grupo Merza; la notaria Rosa María Gutiérrez Cárdenas; el subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Humberto Villegas García; el director de Permisos Licencias y Concesiones de la SCOP, Hugo Enrique Luviano; así como representantes del sector empresarial de la región.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aplazan audiencia inicial del presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo
Servicio Social: Solicitan apoyo ciudadano para identificar a dos hombres localizados sin vida en Salvador Escalante, Michoacán 
FGR arrasa con 380 objetos asegurados a redes de huachicoleo en Michoacán
Toma clandestina aparece peligrosamente cerca de Morelia; FGR Michoacán abre investigación
Más información de la categoria
Aplazan audiencia inicial del presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo
Cambios en la FGE Michoacán: sale Julio Meza Gaona y llega Ijmele Díaz Abrego a la Coordinación de la Policía de Investigación
El Presupuesto 2026 es realista y sin endeudamiento ni nuevos impuestos: Luis Navarro
Fiscalía Michoacán confirma detención de 7 exescoltas de Carlos Manzo; los acusan de omisión en el homicidio del alcalde uruapense
Comentarios