Concluyen foros ciudadanos que construirán ley de búsqueda en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- Los Foros Regionales “Voces que buscan, ecos que movilizan”, concluyeron con éxito en la ciudad de Morelia, luego de haberse desarrollado reuniones ciudadanas en Uruapan, Pátzcuaro, Jiquilpan y Zamora, y que buscaron escuchar y recopilar propuestas para la construcción de una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Michoacán.

La diputada de extracción morenista, Belinda Iturbide Díaz, y responsable de la organización de los foros, destacó que desde el seno del Congreso de Michoacán se fortalecerá la atención a este delito con una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas y que la voz de los ciudadanos será el corazón, junto con un proceso no solo legislativo, sino que también sea profundamente humano, pues de cada cifra hay un ser humano y una familia que no se rinde.

Al respecto, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Josué Mejía Pineda, destacó que la Ley de Personas Desaparecidas es un tema solicitado por los colectivos y familiares de ciudadanos no encontrados, y que a nivel nacional ya existe una ley federal desde 2018, por lo que es urgente que en Michoacán se registren avances, sobre todo si es un tema de justicia social.

Mejía Pineda aprovechó para resaltar que en la CEDH, todos los colectivos tendrán acompañamiento, “por ello aplaudo a Belinda Iturbide que no construyó la ley a raja tabla, sino que primero escuchó a la gente y sus necesidades”.

Por su parte la senadora suplente Itzel Yunuen Iturbe, manifestó que estos foros tienen que envolver todos los sentires de las víctimas, en tanto que Carlos Bravo Pantoja, director de Salud Mental de Michoacán manifestó que se brindará ayuda particular a las familias de los desaparecidos, ya que son personas que no dejan de drenar adrenalina, por el duelo que no pueden resolver y por la incertidumbre de no encontrar a sus seres queridos y este estrés afecta incluso hasta a los genes, y los hijos que se tengan a futuro pueden nacer con depresión.

En estos foros se contó con la participación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, del IMSS Bienestar de Michoacán, de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Michoacán, Secretaría de Salud de Michoacán, colectivos y defensores de los derechos humanos y Congreso de Michoacán.