Concluye taller de periodismo con perspectiva de género en Querétaro

Querétaro, Qro., de 20 de abril de 2026.- Periodistas de distintos medios de comunicación de Querétaro concluyeron con éxito el curso “Medios con perspectiva: alianza por una comunicación libre de violencia contra las mujeres" que se realizó a través de la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género para la Cultura de Paz, de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Durante la ceremonia de clausura, la rectora de la UAQ, Silvia Lorena Amaya Llano, reconoció la labor periodística, así como la disposición para cursar el taller, lo cual refleja el profesionalismo y compromiso social de reporteros y fotoperiodistas.



Expresó que es importante que la UAQ trabaje de manera conjunta con diversas instancias para incidir en temas de gran relevancia, ya que con este curso se busca disminuir las barreras de desigualdad, actos de violencia de género y promover narrativas más plurales.



“Desde los medios de comunicación, podemos ir eliminando nuestras barreras que nos permiten esa plenitud, ese respeto entre las personas independientemente de su propia posición, género o filosofía; el trabajo en equipo multiplica los resultados, felicidades a las 25 personas que cumplieron su objetivo”, dijo.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres del estado de Querétaro, Sonia Rocha Acosta expresó que con estas acciones se comienza un nuevo ciclo en la formación periodística en la entidad, ya que se inicia a fomentar una base sólida para erradicar la violencia de género desde los medios de comunicación.

“Comunicar no solamente es informar, comunicar también es construir otras realidades que hoy afortunadamente lo vamos a hacer con más conciencia (…); este taller no es un punto de llegada, sino un punto de partida, está primera generación de periodistas, de comunicadoras y comunicadores ha ejercido su trabajo con mayor conciencia con una visión muy clara, que la información también puede ser una herramienta para prevenir la violencia”, aseguró.

Manifestó que este taller es punta de lanza a nivel nacional, por lo que es necesario seguir impulsándolo para llegar a más comunicadores.