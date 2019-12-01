Concluye IEM consultas a personas de la diversidad sexual y de género en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 11:04:21

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre de 2026. Con la participación de 133 personas, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) concluyó las consultas previas, libres, informadas y de buena fe dirigidas a personas de la diversidad sexual y de género, realizadas en diferentes municipios del estado y mediante una modalidad virtual, como parte del Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027.

Estos ejercicios permitieron escuchar opiniones y propuestas sobre los mecanismos para acreditar la autoadscripción, pertenencia o vinculación con este grupo de atención prioritaria al momento de postularse a candidaturas mediante acciones afirmativas, con el propósito de fortalecer su representación política.

Las consultas se desarrollaron en seis municipios, además de la participación en línea, con los siguientes resultados:

Del total, 48 personas participaron presencialmente y 85 en línea, lo que permitió ampliar el alcance de estos ejercicios de consulta.

Las actividades fueron coordinadas a través de la Comisión de Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos Humanos, con el acompañamiento de personal del Instituto.

Las propuestas recabadas serán consideradas en el análisis de los mecanismos de acreditación de candidaturas mediante acciones afirmativas, para contribuir a una representación política más incluyente en Michoacán.