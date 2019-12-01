Concluye exitoso Primer Curso de Verano Sidemm 2025

Morelia, Michoacán, a 22 de agosto de 2025.- En un ambiente festivo y lleno de alegría, se llevó a cabo la clausura del Primer Curso de Verano SIDEMM, donde hijas e hijos de trabajadores del municipio realizaron actividades deportivas y recreativas durante este periodo vacacional que está próximo a concluir.

La Síndica Municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, expresó su profundo agradecimiento al Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia (Sidemm) por su compromiso en la realización esta iniciativa que impulsa el deporte, la recreación y el bienestar de la niñez moreliana. Durante la clausura, destacó la participación entusiasta de las niñas y niños en disciplinas como fútbol, básquetbol, voleibol, juegos modificados y actividades lúdicas, las cuales no solo promueven la activación física, sino que también fomentan la convivencia y el aprendizaje para compartir en sus hogares.

Vásquez Pérez subrayó que este curso, llevado a cabo en la Unidad Deportiva 150 de la colonia Industrial, estuvo dirigido principalmente a los hijos e hijas de madres y padres trabajadores del municipio, apoyando así a un pilar fundamental de la sociedad. “Estas acciones permiten que las familias morelianas continúen haciendo brillar a nuestra ciudad”, afirmó.

Asimismo, reconoció el esfuerzo del Sistema DIF Morelia, encabezado por la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, y el director, José Manuel Álvarez Lucio, por promover este tipo de actividades de manera regular cada verano, atendiendo las necesidades de las familias y priorizando el bienestar de la niñez.

Por su parte, el secretario general del Sidemm, Ernesto Santamaría Reyes, celebró el éxito de este curso, que contó con la participación de 85 niñas y niños, concluyendo con saldo blanco y un ambiente de diversión y aprendizaje. Santamaría destacó el compromiso conjunto con el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y el DIF Morelia para promover el deporte y la convivencia familiar.

Durante la clausura, se entregaron reconocimientos a las y los participantes, así como al equipo multidisciplinario que los acompañó durante el curso. El evento también contó con la presencia especial del exjugador de Monarcas Morelia, Heriberto Ramón Morales, quien motivó a las y los pequeños a seguir practicando el deporte de su elección, destacando los beneficios para su salud física y su desarrollo personal.

El Ayuntamiento de Morelia, en conjunto con el Sidemm y el DIF, reafirma así su compromiso con la niñez y las familias morelianas, promoviendo actividades que fortalezcan la salud, la unión familiar y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.