Concluye el Colegio de Arquitectos de Querétaro la restauración de un edificio comunitario en la localidad de Montenegro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 20:54:04

Querétaro, Querétaro, a 31 de octubre de 2025.- Tras varios meses de trabajo, el Colegio de Arquitectos de Querétaro concluyó la restauración de un edificio comunitario en la localidad de Montenegro, proyecto que representa un esfuerzo conjunto entre profesionales y habitantes de la zona, afirmó Edgar Cetina García, presidente de ese organismo empresarial.

Destacó que la intervención permitió “regresarle la dignidad” a un inmueble que presentaba un deterioro considerable.

Explicó que la a obra incluyó la consolidación de azoteas, reparación de fisuras, impermeabilización, reconstrucción de pretiles y chaplanes, así como la restauración de muros, pisos y baños.

“El edificio tenía muchas grietas, goteras y humedades que afectaban los muros. Fue necesario intervenir desde la base para dejarlo digno”.

Aunque no toda la mano de obra provino de la comunidad, sí hubo participación local en el proceso ya que el Colegio aportó la administración de recursos, materiales y supervisión técnica.

“Fue un trabajo gratificante, aunque complejo por la coordinación entre comunidad, municipio y ejecutivos. Pero ya le agarramos el modo”.

El edificio, conocido como Casa de Ejidal se encuentra en una ubicación céntrica y presta servicio a una comunidad amplia, aunque no se precisó el número exacto de beneficiarios. “Por su ubicación, le da servicio a toda la comunidad”.

Anunció que continuará con la restauración de otros espacios, incluyendo el edificio de San Miguelito y el área del estanque, cuyos trabajos preliminares comenzarán la próxima semana.