Concluye el Colegio de Arquitectos de Querétaro la restauración de un edificio comunitario en la localidad de Montenegro

Concluye el Colegio de Arquitectos de Querétaro la restauración de un edificio comunitario en la localidad de Montenegro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 20:54:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 31 de octubre de 2025.- Tras varios meses de trabajo, el Colegio de Arquitectos de Querétaro concluyó la restauración de un edificio comunitario en la localidad de Montenegro, proyecto que representa un esfuerzo conjunto entre profesionales y habitantes de la zona, afirmó Edgar Cetina García, presidente de ese organismo empresarial.

Destacó que la intervención permitió “regresarle la dignidad” a un inmueble que presentaba un deterioro considerable.

Explicó que la a obra incluyó la consolidación de azoteas, reparación de fisuras, impermeabilización, reconstrucción de pretiles y chaplanes, así como la restauración de muros, pisos y baños. 
“El edificio tenía muchas grietas, goteras y humedades que afectaban los muros. Fue necesario intervenir desde la base para dejarlo digno”.

Aunque no toda la mano de obra provino de la comunidad, sí hubo participación local en el proceso ya que el Colegio aportó la administración de recursos, materiales y supervisión técnica. 

“Fue un trabajo gratificante, aunque complejo por la coordinación entre comunidad, municipio y ejecutivos. Pero ya le agarramos el modo”.

El edificio, conocido como Casa de Ejidal se encuentra en una ubicación céntrica y presta servicio a una comunidad amplia, aunque no se precisó el número exacto de beneficiarios. “Por su ubicación, le da servicio a toda la comunidad”.

Anunció que continuará con la restauración de otros espacios, incluyendo el edificio de San Miguelito y el área del estanque, cuyos trabajos preliminares comenzarán la próxima semana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan campamento con 11 bombas listas para estallar en Salvador Escalante, Michoacán
Marina logra mega captura tras enfrentamiento con célula de Sinaloa: hay 13 detenidos con arsenal y vehículos blindados
Detienen a 6 policías por ser presuntos integrantes de grupo delictivo que opera en Tabasco
Arrestan a jefe de plaza de organización criminal jalisciense en Aguascalientes
Más información de la categoria
Hallan campamento con 11 bombas listas para estallar en Salvador Escalante, Michoacán
Marina logra mega captura tras enfrentamiento con célula de Sinaloa: hay 13 detenidos con arsenal y vehículos blindados
Recorre Alfonso Martínez altares y tapetes florales en plazas públicas de Morelia, Michoacán
Recordarán a Paquita la del Barrio con una catrina monumental y una ofrenda en CDMX
Comentarios