Concluye Ayuntamiento segunda jornada de bacheo en puente vehicular de Tres Puentes

Concluye Ayuntamiento segunda jornada de bacheo en puente vehicular de Tres Puentes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 15:57:12
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Morelia, Michoacán; 07 de noviembre de 2026.- Dando seguimiento a los trabajos que se iniciaron el día de ayer, viernes 06 de noviembre, el Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, concluyó la segunda jornada de bacheo en el puente vehicular ubicado a la altura de la colonia Tres Puentes, mediante la brigada de la Secretaría de Obras Públicas, como parte de las acciones prioritarias para atender las necesidades de las y los morelianos.

Los trabajos se realizaron en seguimiento a la primera jornada, con la intervención del cuerpo contrario del puente, en el tramo comprendido entre avenida Pedregal y calle Manuela Medina, en sentido hacia el monumento a Lázaro Cárdenas, dando continuidad a la atención de esta importante vialidad federal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal responde a las solicitudes ciudadanas y refrenda su compromiso de mantener en mejores condiciones las calles y vialidades, priorizando las necesidades de la población y contribuyendo a una circulación más segura y ordenada para quienes transitan diariamente por la zona.

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