Concierto de Carín León dejará más de 13 mdp de derrama económica: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 11:32:26

Morelia, Michoacán, 11 de agosto de 2025.- El concierto de Carín León dejará una derrama económica superior a los 13 millones de pesos entre hospedaje, consumo de alimentos y transporte para la capital michoacana, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario destacó que como parte de una segunda dinámica se entregarán más de 8 mil boletos a través de restaurantes, hoteles, guías de turistas, turoperadores y agencias de viajes, como una manera de reactivar la economía, así como la afluencia de turistas y visitantes.

Explicó que en la primera etapa de entrega de boletos para el concierto, permitió la recaudación de 2 millones 320 mil productos menstruales, superándose la meta, lo cual además contribuirá al desarrollo de pláticas con las mujeres en diversos municipios sobre los derechos de reproducción sexual.

En tanto, Roberto Monroy García explicó que por concepto de reserva de hospedaje para un fin de semana, hoteles afiliados a la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán A.C. (AHMEMAC), entregarán hasta dos boletos.

Mientras que en restaurantes que forman parte de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), en la compra de un paquete michoacano diseñado con platillos y bebidas locales, se entregará un boleto.

Por su parte turoperadores, guías de turistas, y agencias viajes, cuentan con dinámicas para la entrega de boletos.