Conagua Michoacán cumple con el derecho al agua; entrega nuevo pozo profundo en Tanhuato

Tanhuato, Michoacán, 21 de abril de 2026.- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su delegación en Michoacán, inauguró un pozo profundo en la comunidad de Los Charcos, municipio de Tanhuato. Esta obra de infraestructura hídrica tiene la capacidad de garantizar el acceso directo y permanente a agua limpia para más de mil 350 habitantes.

Luis Roberto Arias Reyes, delegado de la Conagua en la entidad, destacó que esta obra consolida un paso fundamental en el cumplimiento del derecho humano al agua en la región y representa un cambio significativo en la calidad de vida de las familias, al tiempo que fortalece las condiciones de salud pública.

Asimismo, detalló que la obra alcanza una profundidad de 150 metros y se integra al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua). Con una capacidad de abastecimiento de hasta 18 litros por segundo, este pozo asegura el suministro para la comunidad durante las próximas décadas.

“Es una obra con visión de largo plazo permite brindar una solución a futuro para el acceso al agua potable para la comunidad de Los Charcos”, expuso Roberto Arias. Enfatizó que la inversión total fue de dos millones 94 mil pesos, financiada bajo un esquema tripartito: el 50 por ciento por la Federación a través de la Conagua, el 25 por ciento por el Gobierno estatal mediante la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac), y el 25 por ciento restante por el Ayuntamiento de Tanhuato.

Finalmente, reafirmó el compromiso del Gobierno Federal de continuar el trabajo coordinado con la Ceac, a fin de garantizar el derecho al agua potable en las comunidades con mayor rezago de la entidad.