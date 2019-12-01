Conagua invierte 3.5 mdp para tecnificar canal de riego en Álvaro Obregón

Álvaro Obregón, Michoacán, 20 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la actividad agroindustrial y optimizar el uso del agua en el campo michoacano, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su delegación en Michoacán inauguró la tecnificación mediante el entubamiento de tres kilómetros 622 metros del canal Joconoles, en el municipio de Álvaro Obregón.

Luis Roberto Arias Reyes, delegado de la Conagua en Michoacán, destacó que esta obra hidroagrícola forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y busca rehabilitar el distrito de riego 020 Morelia-Queréndaro, en beneficio directo de los productores pertenecientes a la Asociación de Agricultores del Valle Álvaro Obregón-Tarímbaro.

La inversión total para la modernización de esta infraestructura ascendió a tres millones 507 mil pesos, recursos que fueron aportados de manera conjunta por el Gobierno de México, a través de la Conagua, con el 50 por ciento; el Gobierno de Michoacán, a través de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac), con el 25 por ciento; mientras que el 25 por ciento restante fue financiado por los usuarios de la asociación civil de agricultores.

Con dicha obra se garantiza el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos de la región y se evitan pérdidas de agua, por lo que se asegura la producción para 87.3 hectáreas de cultivo de la región.

“Para Conagua es prioridad la modernización del campo michoacano, para garantizar el correcto uso y distribución del agua”, destacó el delegado estatal.