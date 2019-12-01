"Se debe investigar a fondo": Claudia Sheinbaum tras muerte de joven mexicano en custodia del ICE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 10:12:01

Ciudad de México, 20 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a Estados Unidos una investigación a fondo por la muerte de un joven mexicano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Florida.

Desde Cancún, Quintana Roo, la mandataria federal calificó el hecho como lamentable y anunció que su gobierno presentará una protesta diplomática más enérgica ante las autoridades estadounidenses tras lo sucedido.

Sheinbaum Pardo explicó que, aunque el reporte preliminar señala que el joven de 19 años se habría suicidado, México exige esclarecer plenamente lo ocurrido.

Indicó que el caso ya es analizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, así como por el subsecretario Roberto Velasco.

La jefa del Ejecutivo federal subrayó que no se puede permitir este tipo de situaciones y aseguró que se tomarán las medidas necesarias para expresar el reclamo del gobierno mexicano.

De acuerdo con los datos dados a conocer, esta es la decimotercera muerte de una persona bajo custodia del ICE en lo que va del año, y la número 42 registrada durante la administración del presidente Donald Trump.