Con Vocación de servicio, alcaldes del PVEM le han cumplido a los michoacanos: Ernesto Núñez Aguilar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 10:54:01

Morelia, Michoacán a 14 de agosto de 2025.- En el marco del primer informe de gobierno de los alcaldes emanados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, el dirigente estatal del partido, Ernesto Núñez Aguilar, destacó los avances y resultados alcanzados en cada uno de los municipios gobernados por su partido.

Durante la presentación de cada informe municipal, Núñez Aguilar resaltó el compromiso de los alcaldes por atender las necesidades de la población y mejorar la calidad de vida de los michoacanos a través de políticas públicas efectivas y proyectos de desarrollo social.

Asimismo, subrayó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, elementos que han fortalecido la confianza ciudadana hacia los gobiernos municipales del PVEM.

El dirigente reiteró que el compromiso del Partido Verde es trabajar y mantener una vocación de servicio de manera cercana con la ciudadanía para cumplir con los objetivos trazados y consolidar un Michoacán próspero y sustentable.

Los municipios gobernados por el PVEM en Michoacán, son:

Pátzcuaro

Queréndaro

Ario de Rosales

Salvador Escalante

Aquila

Aguililla

Angamacutiro

Chinicuila

Tingüindin

Tlalpujahua

Con lo anterior, el dirigente partidista reiteró el compromiso de los municipios del PVEM de no prometer cosas que no puedan cumplir, e insistió en que deben de mantener su vocación de servicio.