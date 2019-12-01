Con visión por Morelia, Alfonso Martínez consolida obras, Acuaférico y conexión a tenencias

Morelia, Michoacán; 14 de agosto de 2025.- Con la visión de una Morelia que sea el mejor lugar para vivir para todos los habitantes, el presidente Alfonso Martínez Alcázar ha consolidado obras de agua, infraestructura y atención a las tenencias por todo el territorio.

En el marco de su Primer Informe de Gobierno, el alcalde comentó que “el agua es lo que más me pidió la ciudadanía cuando caminamos las calles, hoy tenemos claridad de qué es lo que se tiene que hacer con el Plan Hídrico 2050”, para después detallar el funcionamiento del Acuaférico: es similar al periférico de Morelia, pero que corre de forma subterránea para llevar agua en mejor presión y cantidad a los hogares de 250 mil habitantes.

El área rural hoy está bien atendida, destacó Alfonso. Se han construido o reparado 650 kilómetros de caminos rurales o saca-cosechas, esta positiva cantidad equivale casi a ir de aquí a Monterrey.

La Unidad Deportiva 150, el Centro de Autismo, el centro Spot Villas del Pedregal, 50 techumbres para escuelas y el Centro Administrativo de Morelia (CAM), que hoy es escenario del informe del alcalde, son algunas de las obras destacadas de esta administración que avanza en calidad y cantidad en favor de la ciudadanía.

Mientras que en el periodo 2018-2021 se invirtieron mil millones de pesos en obras públicas, en 2021-2024 se alcanzaron los 2 mil 500 millones de pesos y, tan solo en este periodo 2024-2025, suman ya 650 millones en obras con visión para Morelia.

Con visión de futuro, Alfonso anunció que, además de contar con buenos servicios públicos para mantener la obra pública y evitar inundaciones, Morelia tiene un relleno sanitario con capacidad para atender durante 30 años no solo a la capital sino a 30 municipios vecinos.