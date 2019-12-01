Con unidad y humanismo gobierno de La Huacana avanza: Reyes Galindo

La Huacana, Michoacán, a 8 de agosto de 2025.- La unidad y el humanismo, han sido factores determinantes para avanzar hacia el desarrollo en la región del Distrito 22, en el caso de La Huacana, bajo el mando de la presidenta Yaritza Rosas Gaona, ha dado buenos resultados entre la población, indicó Reyes Galindo Pedraza, diputado local por el Distrito en mención.

Lo anterior, tras haber asistido al Primer Informe de Gobierno de la alcaldesa de La Huacana, a quien aprovechó para felicitar por el esfuerzo que ha hecho de manera conjunta con los integrantes del Cabildo, para que este municipio avance a paso firme hacia el desarrollo, así como para generar mayor movilidad económica entre sus sectores.

"Reconozco en Yaritza Rosas a una mujer ejemplar: extraordinariamente sensible en su quehacer público, honesta, de corazón humilde y con un gran compromiso para su pueblo. La unidad y colaboración entre gobiernos municipales fortalecen el desarrollo regional. ¡Felicidades querida amiga!", expresó el legislador.

Por último hizo hincapié en que el quehacer público requiere gente honesta y de corazón humilde: "Esta tierra se distingue por hombres y mujeres de alto valor. Por ello, tienen todo mi reconocimiento a su trabajo, y mi disposición para coordinarnos y seguir obteniendo resultados en favor de nuestra gente!", concluyó Reyes Galindo.