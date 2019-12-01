Con unidad y experiencia, el PRD Michoacán cierra filas con Araceli Saucedo Reyes por su amplia trayectoria

Morelia, Michoacán, a 7 de enero de 2025.- En un momento clave para el presente y futuro de Michoacán, liderazgos del Partido de la Revolución Democrática Michoacán refrendaron su respaldo y cerraron filas con la senadora de la República Araceli Saucedo Reyes, al coincidir en que el estado y el país demandan conducción política con visión, experiencia y profundo compromiso social.

Durante un encuentro celebrado en la capital del estado, se sostuvo que Michoacán debe dejar atrás la improvisación y los proyectos sin rumbo, para dar paso a una etapa de madurez política, donde la experiencia, el conocimiento del territorio y la cercanía con la ciudadanía sean los pilares para construir estabilidad, desarrollo y justicia social.

Las y los asistentes reconocieron en Araceli Saucedo Reyes un liderazgo con trayectoria probada y formación política integral, que ha transitado por todos los niveles de responsabilidad pública, regidora, presidenta municipal, diputada local, diputada federal y hoy senadora de la República, lo que le ha permitido conocer de primera mano la realidad de las regiones, las necesidades sociales y los desafíos estructurales de Michoacán.

En un encuentro con amplia participación de mujeres, se reflexionó sobre los grandes retos que enfrenta el estado y el país, y se coincidió en que el PRD Michoacán tiene la responsabilidad histórica de impulsar un liderazgo femenino con experiencia, trabajo, autoridad moral y reconocimiento social. En ese sentido, se subrayó que el partido cuenta con una mujer con liderazgo estatal y proyección nacional, convertida en referente del perredismo y de la vida pública michoacana: Araceli Saucedo Reyes.

En el encuentro participaron la diputada local Brissa Arroyo, la presidenta municipal de Churumuco, Judith Chino Camacho, regidoras, síndicas, presidentas de comités municipales y liderazgos regionales, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad interna y construir un proyecto político sólido, incluyente y con identidad perredista, que ponga al centro a Michoacán.

Asimismo, se destacó el trabajo legislativo y de gestión realizado por la senadora Araceli Saucedo Reyes, quien a lo largo de su trayectoria ha impulsado gestiones para Michoacán en distintos rubros, así como iniciativas y reformas que han contribuido a fortalecer el marco legal local y federal, ampliando derechos y generando mejores condiciones de vida para las y los ciudadanos.

También estuvieron presentes el presidente municipal de Jiquilpan, Gerardo Olloqui, el diputado local Conrrado Paz, y la síndica del municipio de Tingambato, Yesenia Martínez, quienes refrendaron su compromiso de cerrar filas por Michoacán y por un proyecto político con rumbo claro.

Al hacer uso de la palabra, la senadora Araceli Saucedo Reyes agradeció el respaldo expresado y subrayó que Michoacán entra en una etapa decisiva con el inicio del proceso electoral, en la que el PRD Michoacán será un actor clave por su historia, su identidad y su trabajo territorial.

Señaló que el partido ha construido liderazgo desde la base, con experiencia y claridad de propósitos, lo que permite presentar a la ciudadanía un proyecto alternativo serio, responsable y con visión de futuro, integrado por mujeres y hombres comprometidos con el bienestar del estado.

Finalmente, Araceli Saucedo afirmó que el PRD Michoacán tiene la fortaleza política y humana para estar a la altura del momento histórico que vive el estado, y reiteró que la unidad, la experiencia y la congruencia serán fundamentales para responder a las expectativas de las y los michoacanos. “Michoacán hoy necesita de la experiencia, del compromiso; hoy los convocó a seguir trabajando y defendiendo a nuestro partido, a las y los michoacanos desde todas las trincheras”.