Con unidad y diálogo elegimos la presidencia de la Mesa Directiva: Reyes Galindo

Con unidad y diálogo elegimos la presidencia de la Mesa Directiva: Reyes Galindo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 19:26:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- “En unidad y con mucho diálogo, la Comisión Coordinadora del Partido del Trabajo y la y los diputados de nuestro Grupo Parlamentario, hemos propuesto al compañero  Baltazar Gaona como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán por los próximos nueve meses a partir del 16 de febrero al 15 de octubre”, expresó el coordinador de la bancada del PT, Reyes Galindo Pedraza.

Al dar a conocer en rueda de prensa la propuesta para ocupar el cargo de la presidencia del poder legislativo local, el líder del Grupo Parlamentario destacó que existe plena confianza en que su compañero Baltazar Gaona será un digno representante del Partido del Trabajo, y que el compromiso es que haya apertura a todas las expresiones políticas, así como respeto pleno a las diferentes ideas de quienes buscan acercamiento con el Congreso michoacano.

“Durante las ultimas semanas estuvimos en un diálogo muy cercano de la y los diputados con la instancia de nuestro partido, con la dirigencia del diputado federal Reginaldo Sandoval, escuchamos además a la organización de nuestro partido, particularmente a la organización coordinadora, esta organización partidista que ejerce atribuciones justo de organización, y en ese contexto llegamos a esta determinación; por ello les digo que tenemos toda la confianza puesta en la persona del diputado Baltazar Gaona para que pueda ser presidente de la Mesa Directiva”, explicó el legislador.


“En el PT entendemos que el Congreso es la Casa del Pueblo, todas las voces deben hacerse escuchar y respetar; este anuncio es con una visión de altura institucional y nuestra propuesta para asumir la Presidencia de la Mesa Directiva no es una posición mas de poder, es el resultado de un profundo análisis, un diálogo ininterrumpido y permanente, de la construcción de un consenso que prioriza el compromiso en dar desde el legislativo, estabilidad al estado de Michoacán”, agregó Reyes Galindo.

 “Les confirmo que la decisión de hoy nos hace permanecer a sus integrantes en unidad y fraternidad, creemos en la política que construye y no en la que divide. Estamos listos los cinco diputados para poder continuar trabajando de la mano con todas las fuerzas políticas para el bienestar de las familias michoacanas; les aseguramos con firmeza que el PT desde la Presidencia  la Mesa directiva va a ser garante del diálogo y de la libre expresión de las ideas”, concluyó el coordinador parlamentario.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En diferentes ataques armados, dos hombres pierden la vida en Celaya, Guanajuato
Choque vehicular en Uruapan, Michoacán, deja un herido grave
Motociclista fallece en un hospital de Morelia, Michoacán, tras sufrir accidente en el Paso Catrinas
Ladrones resultan heridos al intentar robar un vehículo en el fraccionamiento Mediterránea de Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Dijeron trabajar para Jalisco, secuestraron a un hombre y un juez los liberó: el caso que sacude a la Guardia Nacional en Puebla
Ladrones resultan heridos al intentar robar un vehículo en el fraccionamiento Mediterránea de Uruapan, Michoacán
Balacera en carretera Zamora - Los Reyes, Michoacán: Ataque a policías deja a uno herido y caos vial por ponchallantas
Asegura gobernador de Querétaro que los 30 integrantes de un grupo delictivo que fueron detenidos, no operaban directamente en la entidad
Comentarios