Con todo éxito, concluye jornada de aplicación de exámenes de admisión de la UMSNH

Con todo éxito, concluye jornada de aplicación de exámenes de admisión de la UMSNH
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 20:47:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 03 de julio de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) concluyó este viernes con la aplicación de exámenes de nuevo ingreso para los niveles técnico y superior, en la que participaron más de 17 mil personas que aspiran a formar parte de la institución. 

A partir del martes que dio inicio la jornada, la rectora Yarabí Ávila González, acudió al arranque de cada una de las evaluaciones correspondientes a las diversas áreas del conocimiento. De igual forma, estuvo presente en las reuniones informativas con madres y padres de familia, con quienes estableció una comunicación directa con el objetivo de trabajar en conjunto en beneficio de las y los jóvenes que están próximos a sumarse a la comunidad nicolaita. 

De acuerdo con la directora de Control Escolar de la UMSNH, Marisela Morfin Amézquita, la jornada cerró de manera exitosa y sin incidentes tanto en las evaluaciones que se efectuaron en las instalaciones de Ciudad Universitaria como en los municipios donde la casa de estudios tiene presencia. 

La funcionaria refrendó que el proceso de ingreso ha sido totalmente transparente, ya que quienes obtengan un espacio en la Universidad Michoacana será únicamente por méritos académicos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran en el AIFA 84 mil cigarrillos falsificados; refuerzan vigilancia contra el contrabando
Silencio del Ayuntamiento de Churumuco, Michoacán, a un mes de operativo, bloqueos y linchamiento; presuntos vínculos familiares de Alcaldesa con jefe de plaza permanecen sin aclarar
Preparan operativo en Querétaro ante posibles festejos por triunfo de la Selección de México
Encuentran sin vida a hombre de 77 años en Pátzcuaro; tenía ficha de búsqueda
Más información de la categoria
Silencio del Ayuntamiento de Churumuco, Michoacán, a un mes de operativo, bloqueos y linchamiento; presuntos vínculos familiares de Alcaldesa con jefe de plaza permanecen sin aclarar
Pátzcuaro es ejemplo de transformación, justicia y defensa de la soberanía: Torres Piña
Castigarán con hasta 12 años de cárcel el uso de videovigilancia y geolocalización ilegal: Octavio Ocampo
Con Fanny Arreola, Apatzingán, Michoacán, se convierte en un campo minado; Ejército asegura casi tres explosivos al día y desactiva más de 620 en menos de un año
Comentarios