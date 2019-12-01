Con todo éxito, concluye jornada de aplicación de exámenes de admisión de la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 03 de julio de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) concluyó este viernes con la aplicación de exámenes de nuevo ingreso para los niveles técnico y superior, en la que participaron más de 17 mil personas que aspiran a formar parte de la institución.

A partir del martes que dio inicio la jornada, la rectora Yarabí Ávila González, acudió al arranque de cada una de las evaluaciones correspondientes a las diversas áreas del conocimiento. De igual forma, estuvo presente en las reuniones informativas con madres y padres de familia, con quienes estableció una comunicación directa con el objetivo de trabajar en conjunto en beneficio de las y los jóvenes que están próximos a sumarse a la comunidad nicolaita.

De acuerdo con la directora de Control Escolar de la UMSNH, Marisela Morfin Amézquita, la jornada cerró de manera exitosa y sin incidentes tanto en las evaluaciones que se efectuaron en las instalaciones de Ciudad Universitaria como en los municipios donde la casa de estudios tiene presencia.

La funcionaria refrendó que el proceso de ingreso ha sido totalmente transparente, ya que quienes obtengan un espacio en la Universidad Michoacana será únicamente por méritos académicos.