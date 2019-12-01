Con tendencia al alta sigue creciendo Carlos Torres Piña rumbo al 2027: Demoscopia

Morelia, Michoacán, a 19 de abril de 2026.- Michoacán será uno de los 17 estados del país que renovarán su gubernatura en las elecciones del siguiente año y las encuestan hablan del crecimiento constante del actual fiscal general de Michoacán Carlos Torres Piña quien gracias a la labor que ha venido desempeñando se puede asegurar que es el único aspirante al gobierno que ha mantenido un incremento en los números de encuestas que se han dado a conocer en Michoacán, en el país y en las internas del Morena.

A tan solo unos cuantos meses de la elección para renovar la gubernatura de Michoacán las cifras que manejan varias casas encuestadoras colocan a Carlos Torres Piña en el caso de los hombres con una amplia ventaja que muchos especialistas en manejo de cifras lo consideran ya irreversible para representar a Morena en las elecciones del 2027.

Algo digno de apreciar es una encuesta presentada por la empresa Demoscopia y el diario nacional La Jornada presentada el pasado 17 de abril en la cual se les preguntó a los ciudadanos ¿quién le gustaría que fuera el candidato de Morena para gobernador de Michoacán? y la medición fue ganada por Torres Piña con un 29. 7 por ciento de los encuestados dejando a Raúl Morón en el segundo lugar con un 23.2 por ciento y en el tercero a Fabiola Alanís con un bajo porcentaje del 15.6 en las preferencias, en la lista aparecen otros actores políticos con muy bajos números.

La Jornada y Demoscopia también hicieron la pregunta ¿Por cuál Partido Político? y la respuesta arrojo que 32.7 de los ciudadanos votarían por Morena, por el PAN un lejano número de los encuestados con el 26.1 y en el tercero el PRI con el 8.2 de los ciudadanos.

Para entender el constante crecimiento de Torres Piña se pueden considerar varios factores, el primero su amplio conocimiento en varios cargos que ha ocupado, otro es su amplio conocimiento de los problemas sociales que enfrentan los michoacanos y uno que más interés ha despertado entre ciudadanos es el trabajo en la Fiscalía de Michoacán, antes varios acontecimientos no tenían solución en meses o años, actualmente se resuelven en pocas horas y eso demuestra el trabajo de Torres Piña algo que incluso ha sido recocido por empresarios del país quienes afirman que ahora los delitos no quedan impunes.

Hoy con Carlos Torres Piña al frente de todas las encuestas y con un crecimiento constante que no ocurre con otros aspirantes, se puede decir que será el candidato de Morena al gobierno Estatal.