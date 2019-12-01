Con teleférico, las y los uruapenses ahorrarán tiempo y dinero en el Buen Fin

Uruapan, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- Para que las familias uruapenses ahorren tiempo y dinero en sus traslados durante el Buen Fin 2026, el teleférico ofrecerá viajes gratuitos del 11 al 18 de noviembre, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), María Elena Huerta Moctezuma.

La funcionaria explicó que esta medida responde a la necesidad de ofrecer alternativas de movilidad ante el congestionamiento vehicular que se registra durante las temporadas comerciales, ya que muchas personas dejan de salir a realizar sus compras debido al tráfico y los tiempos que implica trasladarse por la ciudad.

En este sentido, destacó que el sistema representa una opción rápida y cómoda para llegar a las zonas comerciales, evitar las complicaciones viales y aprovechar los descuentos de esta temporada, al tiempo que se impulsa el consumo en los negocios locales.

Huerta Moctezuma señaló que, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Uruapan, el municipio cuenta con alrededor de 22 mil establecimientos comerciales, de los cuales más de 9 mil se encuentran en el trayecto del sistema de transporte.

Así, los viajes gratuitos de estos días permitirán acercar a las personas consumidoras a una importante zona comercial, sin tener que destinar recursos al pago de traslados durante la promoción.

La titular de Sedum agregó que actualmente el teleférico de Uruapan registra alrededor de 18 mil usuarios diarios, y que con el Buen Fin se estima incrementar la afluencia hasta en un 30 por ciento, ante la posibilidad de que más personas aprovechen este medio de transporte para realizar sus compras.