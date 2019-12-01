Con resultados, el 1 de septiembre es el regreso a clases: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, 25 de agosto de 2025.- Más de un millón 247 mil estudiantes regresarán a las aulas el próximo lunes 1 de septiembre, dieron a conocer en rueda de prensa el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Educación, Gabriela Molina.

Con resultados comenzará el ciclo escolar 2025-2026, reconoció el mandatario estatal. “En el caso educativo tenemos una satisfacción porque hemos recuperado el rumbo, estaba sin brújula hace algunos años, ahora podemos ver a 159 mil personas que salieron del rezago educativo, lo que convierte a Michoacán en el estado con mayor avance en este rubro”.

El trabajo honesto y con unidad permitió que este regreso a clases se dé con una reducción de 3.2 por ciento en rezago educativo, la aplicación de la evaluación diagnóstica por primera vez en Michoacán, el pago de salarios a tiempo y sin excepciones, la entrega eficiente de 6 millones de libros de texto, la implementación de preinscripciones digitales con 334 mil registros y becas federales para cerca de medio millón de estudiantes, entre otras acciones.

La secretaria de Educación, Gabriela Molina, informó que los alumnos de los niveles Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria regresan a clases en todo el estado. Precisó que algunas instituciones de nivel Medio Superior y Superior ya habían iniciado actividades previamente.

“Vamos por el cuarto ciclo escolar completo, el esfuerzo educativo es el que más vale la pena, es el futuro, tiene que ver con una situación de mucha esperanza para las familias”, finalizó el gobernador, al referirse al regreso a clases en Michoacán.