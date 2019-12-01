Con recurso 100% federal, rehabilita Conagua presas de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- Con una inversión federal de 11 millones 993 mil 374 pesos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su delegación en Michoacán, concluyó las obras de conservación de la infraestructura de las presas de la primera, segunda y tercera unidad del Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro, fortaleciendo así la producción agrícola de esta región.

Dichas acciones, enmarcadas dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, aseguran el suministro del agua para más de 20 mil 500 hectáreas de campo michoacano, beneficiando directamente a cinco mil 710 habitantes de los municipios de Morelia, Charo, Álvaro Obregón, Indaparapeo y Queréndaro.

El delegado de Conagua en la entidad, Roberto Arias Reyes, encabezó la inauguración oficial de estos trabajos, realizados como parte del Programa de Infraestructura para la Modernización y Rehabilitación de Riego Temporal Tecnificado.

Las obras, ejecutadas del 10 de septiembre al 30 de noviembre de 2025, tuvieron por objetivo la conservación y operación normal de las presas de almacenamiento y derivadoras del distrito, garantizando la disponibilidad de agua para los ciclos agrícolas durante los próximos años.

Los trabajos técnicos incluyeron el mantenimiento a los mecanismos elevadores, la rectificación del cauce del canal principal, el encarpetamiento del camino de operación, así como el desmonte y deshierbe de la cortina de las presas y la aplicación de pintura en la obra civil de las estructuras.