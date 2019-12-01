Con Plan Michoacán se rehabilitará el Antiguo Colegio Jesuita: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 10:52:47

Morelia, Michoacán, 17 de diciembre de 2025.- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado de manera coordinada entre el Gobierno federal y el Gobierno estatal, contempla para el 2026, la rehabilitación del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita como parte de los proyectos para el mejoramiento urbano del Pueblo Mágico de Pátzcuaro.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que este proyecto forma parte de una estrategia para el impulso del turismo y para reforzar el trámite ante la UNESCO para alcanzar el reconocimiento de Patrimonio Mundial en la categoría de Sitio de Memoria Histórica.

Explicó que además se contempla la instalación de cable subterráneo de energía eléctrica, telecomunicaciones y televisión en el primer polígono del Centro Histórico de Pátzcuaro.

“El Plan Michoacán es una estrategia integrada por acciones en diferentes rubros, uno de ellos es el fortalecimiento de la infraestructura urbana de Pátzcuaro, una gran joya de Michoacán reconocida a nivel internacional por su cultura e historia”, afirmó Ramírez Bedolla.

Detalló que de manera conjunta, las secretarías de Turismo estatal y federal, trabajan para poner en marcha este destacado proyecto que busca atraer el turismo, fortalecer la economía y reforzar la difusión de los atractivos que distinguen este pueblo.