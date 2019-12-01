Con Plan Michoacán, la Presidenta inicia la recuperación de nuestro estado: Morón

Con Plan Michoacán, la Presidenta inicia la recuperación de nuestro estado: Morón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 08:09:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- "El Plan Michoacán presentado por la Presidenta de México Claudia Sheinbaum marca el inicio de la recuperación de nuestro estado. El pueblo vivirá con paz y justicia", aseguró el senador de Morena, Raúl Morón Orozco, al tiempo de ofrecer su respaldo y trabajar de manera coordinada con la gente para maximizar sus efectos.

El legislador reconoció el liderazgo y la sensibilidad de la Presidenta para responder a los retos que enfrenta el estado, de manera integral, sin generar violencia y bajo la estrategia de atención directa a las causas.

El Plan Michoacán, es la respuesta y muestra del cobijo del Gobierno Federal a las y los michoacanos, que con una inversión de 57 mil millones de pesos y a través de 12 ejes, engloba más de 100 acciones en la entidad en materia económica, seguridad, bienestar, apoyo al campo, preservación del medio ambiente, infraestructura en salud, obra pública y  justicia para pueblos originarios, entre otros rubros.

Raúl Morón también resaltó que será la propia Presidenta quien se encargue de revisar los avances de su aplicación e informará públicamente de manera mensual, lo que demuestra que es una acción prioritaria para su Gobierno.

Finalmente, expresó que desde el Senado de la República dará su respaldo absoluto al Plan y continuará con su agenda de trabajo coordinado con los sectores sociales de Michoacán para garantizar que todas y todos gocen de los efectos y el desarrollo de su implementación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Buenavista, Michoacán aseguran un arsenal 
Fallece mujer al ser atropellada mientras pedía dinero en Buenavista, Michoacán
Volcadura en Zitácuaro, Michoacán, deja dos lesionados; uno rechaza atención médica
Comando armado roba una camioneta en la carretera Pátzcuaro - Morelia, en Michoacán
Más información de la categoria
Sujetos armados desatan caos y pánico en tianguis de autos de Irapuato, Guanajuato: dos fallecidos y un herido grave
Desde el Congreso, todo el respaldo al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Giulianna Bugarini
Cae célula delictiva de Jalisco en Buenavista, Michoacán: 5 detenidos relacionados con extorsión a limoneros, tráfico y homicidios
Presentan Bedolla y Sheinbaum Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Comentarios