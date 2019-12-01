Con Plan Michoacán, la mayor política cultural: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- Gaby Molina destacó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia representa un impulso sin precedentes a la política cultural de la entidad, con una inversión federal inicial de 103.3 millones de pesos y acciones que contemplan cinco líneas de trabajo: creación artística, cultura comunitaria, formación cultural, preservación del patrimonio y fomento a la lectura.

La exsecretaria de Cultura y encargada de la reactivación tras la pandemia por COVID subrayó que esta visión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconoce a la cultura como una herramienta fundamental para atender las causas de la violencia y reconstruir el tejido social. En este sentido, señaló que el acceso al arte y a las expresiones culturales no debe ser un privilegio, sino un derecho que llegue a todos los territorios y comunidades.

Como parte de esta agenda, la presidenta de PAR:ES invitó a participar en el Encuentro Nacional de Creadores 2026, que se realizará del 19 al 23 de noviembre en Michoacán y reunirá a cerca de 500 artistas de 29 estados del país. Durante cinco días se compartirán los resultados de un año de trabajo, investigación y formación artística, mediante conciertos, propuestas escénicas, presentaciones editoriales, exposiciones y más. La programación puede consultarse en: https://tinyurl.com/EncuentroNacionalDCreadores26

Gaby Molina también destacó otras acciones culturales vinculadas al Plan Michoacán, como el fortalecimiento de los 100 coros comunitarios, los festivales y circuitos culturales en los municipios, así como el impulso a la lectura. Afirmó que cada una de estas iniciativas contribuye a generar espacios de encuentro, participación y convivencia, porque la cultura no solamente expresa lo que somos como pueblo, también es una vía para construir paz y transformar nuestras comunidades.