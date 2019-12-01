Con obras, conectamos a comunidades históricamente relegadas en Morelia: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 15:28:47

Morelia, Michoacán, a 26 de agosto de 2025.- La ampliación de la avenida Amalia Solórzano sigue su curso y en la primera quincena de diciembre se convertirá en una vía que acabará con el rezago de conectividad que presentan tenencias como Santa María, Morelos, Jesús del Monte y demás comunidades que convergen en sus alrededores.

Así lo informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, quien, en un recorrido de supervisión junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, inspeccionó la colocación de concreto hidráulico MR45 en el kilómetro 400 de la avenida Amalia Solórzano.

“Esta obra pone fin al rezago de contectividad que enfrentaban tenencias como Jesús del Monte, Santa María y Morelos, además de que beneficiará a por lo menos 46 mil personas que habitan en los alrededores de esta vía”, refirió la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.

Gladyz Butanda subrayó que esta obra, donde se invierten 201 millones de pesos, contempla 4.1 kilómetros de ampliación con concreto hidráulico, carriles amplios, ciclovías y mobiliario urbano.

La funcionaria estatal remarcó que la ampliación de la avenida Amalia Solórzano se pensó para beneficiar a miles de morelianas y morelianos que habitan en el sur de la capital.