Ciudad de México, a 21 de noviembre 2026.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional, senador Alejandro Moreno, afirmó que el PRI está con la gente, firme, trabajando y construyendo un gran consenso para ser más competitivos en todas las entidades federativas, en las 17 que votarán por gobernador y en toda la elección del 2027.

Dijo que a los cínicos y corruptos de Morena hay que enfrentarlos, y para ello debe de haber una oposición firme, valiente. En el caso del PRI, aseguró, “no nos vamos a echar para atrás. A nosotros no nos vamos a doblar”.

El senador y dirigente nacional sostuvo en el PRI “no tenemos miedo de enfrentar a este gobierno cínico y corrupto, y vamos a estar trabajando todos los días”, de cara a los comicios del año próximo.

Consideró que “lo menos que deberían de hacer en Morena es convocar a un gran diálogo nacional, a construir acuerdos y consensos, y respetar a la autoridad electoral, para empezar a tratar de darle certeza y rumbo a México”.

En ese sentido, en declaraciones a medios de comunicación, el Presidente Alejandro Moreno advirtió que, “si no lo hacen, lo van a pagar. Lo van a pagar, porque la gente se va a dar cuenta”.

En ese marco, expresó que “lo que sí necesitamos es que la gente levante la voz. Y no es fácil, pero muchos estamos dispuestos a poner por delante, incluso poniendo en riesgo la vida de nosotros y de nuestra gente cercana, por enfrentar a estos cínicos y corruptos de Morena”.

Destacó que “por eso es importante lo que estamos haciendo, de construir un gran frente amplio opositor y de generar condiciones para que, en ese frente amplio, donde estén partidos políticos, donde esté la ciudadanía participando, le ganemos los distritos federales, le ganemos la elección a Morena y no tengan la mayoría en el Congreso de la Unión”.

Aseveró que “cada día somos más y cada día falta menos”, por lo que los ciudadanos que han padecido la destrucción generada por Morena, “deben de tener certeza y certidumbre de que, como lo hemos dicho, en el PRI vamos a levantar la voz, porque antes de ser priistas, panistas o de cualquier partido, somos mexicanos y hay que defender a México”.