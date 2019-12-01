Con la innovación tecnológica podemos construir el Morelia de las grandes oportunidades: Brissa Arroyo

Con la innovación tecnológica podemos construir el Morelia de las grandes oportunidades: Brissa Arroyo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 13:40:02
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Morelia, Michoacán, 06 de Octubre de 2026.- Con la transformación digital e innovación tecnológica podemos construir un municipio más competitivo y con grandes oportunidades para todas y todos, subrayó Brissa Arroyo Martínez, Diputada Local. 

En el marco de  la inauguración de Morelia Lab 2026,  Brissa Arroyo consideró que en un mundo globalizado es importante mantenerse capitalizar las nuevas tecnologías para hacer un municipio más eficiente y con desarrolo.  

La Congresista Local se refirió a la importancia de respaldar a las juventudes, sus propuestas y proyectos orientados a la transformación digital, al mejoramiento de servicios a través de las nuevas tecnologías y aplicaciones, la Inteligencia artificial, para  evitar la fuga de talentos.

"Las nuevas tecnologías, la innovación tecnológica, los nuevos emprendimientos tienen que ser aliados en la construcción de un municipio más eficiente, competitivo y vanguardista", expresó Brissa Arroyo.

Morelia Lab 2026 fue organizado por el Ayuntamiento de Morelia y destaca la presentación de ejes como la innovación, calidad de vida, movilidad inteligente, gobierno inteligente y emprendimiento urbano.

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