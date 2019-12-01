Con inteligencia artificial, Michoacán agiliza búsqueda de criminales y personas desaparecidas: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Michoacán da un paso más en su esquema de seguridad con la puesta en marcha de un sistema de identificación facial que utiliza inteligencia artificial para detectar, en tiempo real, rostros de personas con órdenes de aprehensión o desaparecidas.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que se dispone de cámaras del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) para echar a andar este proyecto piloto en zonas urbanas y rurales y tramos carreteros, cuyo sistema conectado a la plataforma SAFR (Superior Facial Recognition Performance, por sus siglas en inglés) cuenta con una precisión del 99.87 por ciento.

Afirmó que su implementación permitirá una mayor coordinación con las fiscalías generales de la República y del Estado para abatir el rezago que existe en las órdenes de aprehensión; así como con las tiendas Oxxo e instituciones bancarias, quienes ya cuentan con un registro de personas que han cometido algún delito, para poder ingresarlas al sistema y facilitar su localización.

“Hasta ahora, la persecución de presuntos delincuentes o de actos delictivos era a través de los vehículos, o de observar alguna propiedad o inmueble, y ahora podrá ser con los rostros de las personas, para agilizar la identificación de los infractores de la ley”, expuso Ramírez Bedolla.

Durante la presentación y demostración del sistema de identificación facial, el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, explicó al mandatario que ya existen 319 rostros registrados en el sistema, entre personas desaparecidas, no localizadas, de la Subsecretaría de Investigación Especializada, bancos, tiendas Oxxo y de la FGE.

Participaron en la presentación el general de Brigada de Estado Mayor, Juan Bravo Velázquez, comandante de la 21 Zona Militar; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña; el coordinador General del C5 Michoacán, Aldo Agustín Gómez; entre otras autoridades.