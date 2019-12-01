Con histórica inversión se entregan ambulancias a 57 autogobiernos indígenas: Bedolla

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Michoacán destinó 102.6 millones de pesos en ambulancias para 57 comunidades indígenas que cuentan con autogobierno, a fin de fortalecer la atención médica y beneficiar directamente a 181 mil 478 habitantes, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tras resaltar que esta entrega de equipamiento dignifica la infraestructura prioritaria de los pueblos originarios del estado.

Detalló que la incorporación de estas unidades de atención médica permitirá responder de manera ágil y oportuna ante cualquier emergencia, garantizando traslados mucho más eficaces hacia los centros de salud para salvaguardar la vida de los pacientes.

Explicó que se trata de unidades móviles diseñadas para brindar soporte vital temprano, atención e inmovilización de pacientes con traumatismos, así como estabilización prehospitalaria oportuna. Cuentan con un sistema de oxigenoterapia, que incluye tanques fijos y portátiles equipados con mascarillas y puntas nasales para garantizar la asistencia respiratoria; además de camillas, oxímetro de pulso y equipo para el monitoreo de signos vitales.

Además, las ambulancias están equipadas con un botiquín con insumos de curación, un glucómetro portátil para evaluar los niveles de azúcar en la sangre ante emergencias metabólicas, collarines cervicales y férulas para prevenir lesiones secundarias, así como un desfibrilador externo automático, que permite atender casos de paro cardíaco súbito.

El mandatario informó que, para garantizar el cuidado y uso óptimo de los equipos e insumos, se capacita a los paramédicos en cada comunidad, por parte de personal especializado del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), lo cual contribuirá a garantizar un manejo adecuado, preciso y seguro en beneficio de la población.