Con gran éxito se lleva a cabo la Feria Los Reyes 2025

Los Reyes, Michoacán, a 24 de diciembre del 2025.- En un ambiente de alegría, tradición y convivencia familiar, se lleva a cabo con gran éxito la Feria Los Reyes 2025, llenando de vida la plaza principal del municipio y reuniendo a familias reyenses y visitantes.

Durante esta importante celebración, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, compartió que no hay nada que le brinde mayor energía que ver a su gente feliz, destacando el orgullo de mostrar lo bonito que se hace en el municipio.

Asimismo, agradeció la presencia y el acompañamiento de los diputados Octavio Ocampo y Conrado Paz, quienes acudieron a disfrutar y conocer de cerca esta fiesta pensada para todas y todos.

Acompañado de la señora Evangelina Solís, Presidenta del DIF Municipal, así como de regidores y directores de la administración, Humberto Jiménez realizó el corte de listón, marcando el inicio de una feria que celebra las tradiciones, la cultura y la convivencia familiar.

Con cercanía y entusiasmo, el presidente municipal recorrió los puestos instalados en la plaza, invitando a las y los reyenses y a quienes visitan el municipio a consumir y disfrutar los productos de calidad que con orgullo ofrecen las y los comerciantes locales, fortaleciendo así la economía del municipio.

Uno de los momentos más emotivos fue la convivencia con la niñez del municipio, cuyas risas y alegría en los juegos mecánicos reflejaron el espíritu de la feria. La niñez es un pilar fundamental del Gobierno Municipal de Humberto Jiménez, y compartir su alegría inspira a seguir trabajando con el corazón y de la mano de la gente.

Asimismo hay gran asistencia de las familias en las carteleras del teatro del pueblo y en los conciertos como fue en el baile de apertura de la Feria Viva Los Reyes, un espectáculo lleno de color, tradición y entusiasmo, del cual se compartirá una fotogalería para revivir estos momentos especiales; la población puede disfrutar de los Jonycs, los Freddys, Briseida Solís, Los Originales de San Juan, la Inolvidable Santandera, Inquietos del Norte, Los Cadetes de Linares, y Cuisillos, entre otros.

Finalmente, el presidente municipal hizo un llamado a visitar Los Reyes y disfrutar de la Feria Los Reyes 2025, una fiesta pensada para todas las familias, que refleja un gobierno cercano, sensible y comprometido con su gente.