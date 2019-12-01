Con fuerza y organización, Movimiento Ciudadano avanza en Michoacán: Víctor Manríquez

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- Con organización, cercanía y trabajo en equipo, la Fuerza Naranja sigue creciendo en todo Michoacán, afirmó el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González, al destacar la consolidación de las comisiones operativas municipales y el éxito de las campañas de afiliación que han permitido sumar a más ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el proyecto de un verdadero cambio.

El líder naranja subrayó que este avance demuestra que Movimiento Ciudadano es hoy la opción que representa a las y los michoacanos libres, que creen en una política diferente, construida desde la participación, la transparencia y el compromiso con el bienestar de las personas.

“Con organización hemos logrado avanzar paso a paso, escuchando a la gente, recorriendo los municipios y sumando liderazgos ciudadanos que creen que otro Michoacán es posible; ya que aquí la voz de las y los ciudadanos sí cuenta, y juntos estamos construyendo un movimiento fuerte, honesto y con rumbo”.

El líder estatal resaltó que Movimiento Ciudadano no pertenece a los intereses de unos cuantos, sino a las causas de la gente, al esfuerzo de quienes quieren ver a su comunidad, sus municipios y estados progresar y tener un gobierno cercano, moderno y humano.

Asimismo, reiteró que el proyecto seguirá creciendo con base en el trabajo territorial, la formación de liderazgos locales y el impulso de políticas que promuevan el desarrollo, la equidad y el bienestar social en cada rincón del estado.

Finalmente expresó que “este es el momento de las y los ciudadanos libres, de quienes quieren dejar atrás la vieja política y ser parte del cambio y en Michoacán, la Fuerza Naranja se consolida como una alternativa real para transformar nuestro futuro”.