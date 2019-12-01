Con éxito concluye la Feria Viva Los Reyes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 19:37:21

Los Reyes, Michoacán, a 13 de enero del 2026.– Con un ambiente de alegría, tradición y sana convivencia, concluyó con gran éxito la Feria Viva Los Reyes, la cual registró una asistencia multitudinaria y se consolidó como una de las celebraciones más importantes del municipio.

El presidente municipal Humberto Jiménez Solís destacó que el cierre de la feria fue una noche inolvidable, llena de música, baile y emoción, donde miles de reyenses y visitantes se reunieron para disfrutar de los eventos artísticos, culturales y gastronómicos, reafirmando el orgullo y la identidad de Los Reyes.

Esta edición superó las expectativas, al generar una importante derrama económica que benefició directamente a las familias, comerciantes y prestadores de servicios locales, además de posicionar al municipio como un destino atractivo para el turismo regional y estatal.

El edil subrayó que todas las actividades se desarrollaron en un ambiente familiar, ordenado y sin incidentes, reflejo del trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanía, lo que permitió garantizar la seguridad y el disfrute de cada evento.

“Así se vive Los Reyes, unidos, con orgullo y celebrando lo que somos. Nuestro municipio tiene mucho que ofrecer tanto a propios como a visitantes”, expresó Humberto Jiménez Solís.

La Feria Viva Los Reyes deja como saldo noches llenas de música, alegría y momentos que permanecerán en la memoria de la comunidad, fortaleciendo el tejido social y la proyección positiva del municipio.