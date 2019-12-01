Con éxito concluye la Feria Viva Los Reyes

Con éxito concluye la Feria Viva Los Reyes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 19:37:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Reyes, Michoacán, a 13 de enero del 2026.– Con un ambiente de alegría, tradición y sana convivencia, concluyó con gran éxito la Feria Viva Los Reyes, la cual registró una asistencia multitudinaria y se consolidó como una de las celebraciones más importantes del municipio.

El presidente municipal Humberto Jiménez Solís destacó que el cierre de la feria fue una noche inolvidable, llena de música, baile y emoción, donde miles de reyenses y visitantes se reunieron para disfrutar de los eventos artísticos, culturales y gastronómicos, reafirmando el orgullo y la identidad de Los Reyes.

Esta edición superó las expectativas, al generar una importante derrama económica que benefició directamente a las familias, comerciantes y prestadores de servicios locales, además de posicionar al municipio como un destino atractivo para el turismo regional y estatal.

El edil subrayó que todas las actividades se desarrollaron en un ambiente familiar, ordenado y sin incidentes, reflejo del trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanía, lo que permitió garantizar la seguridad y el disfrute de cada evento.

“Así se vive Los Reyes, unidos, con orgullo y celebrando lo que somos. Nuestro municipio tiene mucho que ofrecer tanto a propios como a visitantes”, expresó Humberto Jiménez Solís.

La Feria Viva Los Reyes deja como saldo noches llenas de música, alegría y momentos que permanecerán en la memoria de la comunidad, fortaleciendo el tejido social y la proyección positiva del municipio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balacera en Zamora, Michoacán deja un hombre sin vida y una joven herida
Han sido localizadas 400 fosas clandestinas en Michoacán de 2019 a la fecha; "Corredor de la Muerte" y zonas cercanas a Jalisco, puntos críticos
En Cuitzeo, Michoacán: Detiene la GC a un adulto y un menor; traían 24 armas
En Uruapan, Michoacán detienen a una mujer, aseguran sustancias ilícitas y equipo electrónico
Más información de la categoria
Asegura Donald Trump que EU no necesita productos de México y Canadá
Cuitzeo, Michoacán: Delitos de alto impacto en un municipio pequeño marcado por pobreza, rezago y fragilidad institucional
Con Sheinbaum, finalmente tendremos carretera completa a 4 carriles en la Siglo 21: Reyes Galindo 
Ex tesorero ligado a Jalisco y sentenciado en EEUU por trata, toma el Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán: Renunció por escándalo, hoy es líder partidista y gobierna con el alcalde; su esposa es regidora desde octubre tras renuncia de la titular
Comentarios