Con el Plan Michoacán, la paz avanza con justicia y con resultados: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2026.- La diputada Fabiola Alanís destacó los resultados en materia de seguridad del primer año del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que muestran una reducción de 42 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre octubre de 2025 y octubre de 2026.

Señaló que estos avances se suman a la tendencia nacional, pues el promedio diario de homicidios dolosos en el país bajó 50 por ciento entre septiembre de 2024 y octubre de 2026, y Michoacán no figura entre las siete entidades que este año concentran más de la mitad de los homicidios.

Lo anterior contrasta con los dos sexenios previos a la transformación, cuando ese promedio pasó de 28.6 a 100 víctimas diarias.

La integrante del Grupo Parlamentario de Morena subrayó que estos resultados son fruto de la coordinación entre el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía y las autoridades estatales y municipales, con presencia en carreteras, caminos y zonas productivas, para proteger a quienes trabajan el campo y sostienen la economía de Michoacán.

Fabiola Alanís recordó que la seguridad es solo uno de los componentes del Plan, que también atiende las causas de la violencia con becas para todas y todos los estudiantes, programas de bienestar, Centros LIBRE para las mujeres y obras en los 113 municipios, conforme a los principios de la transformación que vive el país.

La diputada por Morena afirmó que desde el Congreso del Estado se mantiene el compromiso de fortalecer a las instituciones de seguridad y de justicia, y de acompañar cada acción que devuelva la tranquilidad a las familias michoacanas.

“La paz es fruto de la justicia. Hoy hay menos homicidios y más responsables ante la ley, pero sabemos que falta mucho por hacer. Agradecemos a la presidenta Claudia Sheinbaum por no dejar solo a Michoacán; vamos a seguir trabajando hasta que cada familia viva en paz”, señaló.